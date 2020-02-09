Мостовой: с «Севильей» Смолов искал себя на поле, но в полной мере не сумел этого сделать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре российского форварда «Сельты» Фёдора Смолова в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:1).

«Ещё вчера знал, что Смолов выйдет в основе. В шутку говорил, что пора уже выходить в четыре нападающих. Терять «Сельте» уже нечего, нужно выигрывать, набирать очки. Нельзя сказать, что Фёдор выделялся на поле. Искал себя, но до конца не смог этого сделать. Главное для «Сельты» сейчас побеждать. Любой, кто выходил на поле, внёс свой вклад в победу. Болельщики тепло его встретили? Фанаты «Сельты» будут любить русских ещё лет 20. Там остался настолько большой след, что любого русского будут поддерживать. Команда очень важную победу сегодня одержала.

Какие у меня были эмоции, когда дебютировал? Сравнивать неправильно, ту «Сельту» ещё никто не знал. Благодаря мне и Карпину её все стали знать. Тем более я пришёл туда уже после шести-сами лет игры в Европе, поэтому воспринял спокойно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.