Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: с «Севильей» Смолов искал себя на поле, но в полной мере не сумел этого сделать

Мостовой: с «Севильей» Смолов искал себя на поле, но в полной мере не сумел этого сделать
Футбол / Испания 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре российского форварда «Сельты» Фёдора Смолова в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:1).

«Ещё вчера знал, что Смолов выйдет в основе. В шутку говорил, что пора уже выходить в четыре нападающих. Терять «Сельте» уже нечего, нужно выигрывать, набирать очки. Нельзя сказать, что Фёдор выделялся на поле. Искал себя, но до конца не смог этого сделать. Главное для «Сельты» сейчас побеждать. Любой, кто выходил на поле, внёс свой вклад в победу. Болельщики тепло его встретили? Фанаты «Сельты» будут любить русских ещё лет 20. Там остался настолько большой след, что любого русского будут поддерживать. Команда очень важную победу сегодня одержала.

Какие у меня были эмоции, когда дебютировал? Сравнивать неправильно, ту «Сельту» ещё никто не знал. Благодаря мне и Карпину её все стали знать. Тем более я пришёл туда уже после шести-сами лет игры в Европе, поэтому воспринял спокойно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Смолов получил предупреждение в матче с «Севильей»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020