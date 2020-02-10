Конте: на мне лежала большая доля ответственности за счёт 0:2 к перерыву

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги встречи 23-го тура чемпионата Италии, в котором нерадзурри обыграли «Милан» со счётом 4:2.

«Это была особенная ночь для «Интера». После первого тайма у нас были большие проблемы в этом сезоне. Мы были близки к провалу. Но потом мы вернули баланс, поняли, где и что нам нужно улучшить, поверили в то, что делаем. Это всё заслуга игроков.

Мне не нужно было много говорить в перерыве. Думаю, что в трудных ситуациях каждый должен сам всё понимать и брать на себя ответственность. На мне лежала большая доля ответственности за счёт 0:2 после 1-го тайма. Но мы оставались вместе от начала до конца и нашли выход из сложной ситуации. Нужно запомнить этот вечер, это поможет нам стать командой и справляться с подобными трудностями в будущем.

Для наших новичков процесс встраивания в игру зависит от их позиции на поле. К примеру, для Янга или Мозеса нет никаких проблем, а для такого полузащитника как Эриксен всё сложнее. Ему нужно попасть в игровой ритм, со временем он станет важнейшим игроком «Интера», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Интер», одержав победу и воспользовавшись проигрышем «Ювентуса» в игре с «Вероной» (1:2), занимает 1-е место в чемпионате Италии с 54 очками в 23 играх.



