Лукаку: «Интер» показал характер и заслужил победу

26-летний бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 4:2, уступая после первого тайма – 0:2.

«Второй тайм получился великолепным. Думаю, в первой половине мы давали «Милану» слишком много пространства, и соперник заслуживает поздравлений за игру в первом тайме. Во втором тайме мы играли более интенсивно и заслужили победу.

Первый тайм получился тяжелым для нас, но весь стадион увидел характер «Интера», мы не хотели сдаваться и стремились только к победе. Для меня самое главное – это работа на команду. Я здесь, чтобы побеждать, и мы выиграли сегодня, поэтому я очень рад. Все благодаря моим партнерам, тренеру и его штабу. Переезжая в Италию, я знал, что это самый тяжелый чемпионат для нападающих, но эти люди действительно помогли мне освоиться», — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Лукаку в текущем сезоне принял участие в 30 матчах за «Интер», в которых забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром команды.

«Интер», одержав победу и воспользовавшись проигрышем «Ювентуса» в игре с «Вероной» (1:2), занимает 1-е место в чемпионате Италии с 54 очками в 23 играх. «Ювентус» и «Лацио», имея в своём активе столько же очков, уступают нерадзурри по дополнительным показателям.