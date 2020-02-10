Гаскойну вживили специальные гранулы в живот для борьбы с алкоголизмом
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн продолжает борьбу с алкоголизмом при помощи специальных гранул, вживлённых в его живот, сообщает Mirror.
По данным источника, операцию Гаскойну провели в январе 2018 года в Австралии. На перелёты и процедуру экс-футболист потратил более € 25 тыс.
«Я могу выпить немного пива или бокал вина, но больше мне нельзя. Стоит мне прикоснуться к алкоголю или наркотикам, то я сразу чувствую тошноту. Порой я хочу напиться, но эта штука мне не даст. Даже одного стакана может оказаться слишком много.
У меня бывали длительные периоды, когда я не пил, но, будучи алкоголиком, порой хочется расслабиться. Я признаю некоторые плохие поступки, которые сделал», — приводит слова Гаскойна Mirror.
Гаскойна задержал охранник магазина, после того как он не заплатил £ 9 за вино
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