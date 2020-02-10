Неймар пообещал присоединиться к клубу Бекхэма

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар согласился однажды присоединиться к клубу MLS «Интер Милан», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.



«Однажды я попрошу тебя расписаться на листе бумаги. Но это будет не простой лист. На самом деле это будет контракт с „Интер Майами“ на 10 лет. И мы не станем платить тебе много», — сказал Бекхэм в видео, опубликованном на канале OTRO в YouTube.



«Согласен. Я хочу этого, я уже это сказал. Я говорил, что буду играть там однажды. У меня уже есть контракт с Дэвидом. Через пару лет я буду там. Бекхэм — мой президент», — ответил Неймар.

Напомним, «Интер Майами» дебютирует в MLS в этом году. Клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года.