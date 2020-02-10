Неймар пообещал присоединиться к клубу Бекхэма

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар согласился однажды присоединиться к клубу MLS «Интер Милан», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
«Однажды я попрошу тебя расписаться на листе бумаги. Но это будет не простой лист. На самом деле это будет контракт с „Интер Майами“ на 10 лет. И мы не станем платить тебе много», — сказал Бекхэм в видео, опубликованном на канале OTRO в YouTube.
«Согласен. Я хочу этого, я уже это сказал. Я говорил, что буду играть там однажды. У меня уже есть контракт с Дэвидом. Через пару лет я буду там. Бекхэм — мой президент», — ответил Неймар.
Напомним, «Интер Майами» дебютирует в MLS в этом году. Клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года.
- 10 февраля 2020
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
19:51
-
19:42
-
19:31
-
19:20
-
19:07
-
19:04
-
18:52
-
18:37
-
18:22
-
18:17
-
17:56
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:47
-
16:28
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:42
-
15:28
-
15:13
-
15:03
-
14:57
-
14:43
-
14:36
-
14:19
-
13:54
-
13:51
-
13:51