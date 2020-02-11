Фанатам «Вероны» запретили ходить на стадионы из-за головных уборов с изображением Гитлера

Итальянская федерация футбола запретила группе болельщиков «Вероны» посещать стадионы за попытку пройти на матч с «Болоньей» 19 января в шапках с символическим изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Вместо усов Гитлера на шапке изображена лестница Скалигьери, символа Вероны. Фанаты в возрасте от 21 до 49 лет получили двухлетний запрет на посещение итальянских стадионов.

Напомним, после 23 туров «Верона» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В последнем матче первенства команда Ивана Юрича обыграла на домашнем стадионе «Марк Антонио Бентегоди» действующего чемпиона страны туринский «Ювентус» со счётом 2:1. Следующий матч «Верона» проведёт в гостях с «Удинезе» 16 февраля.