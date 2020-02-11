Роналдо: я не хотел уходить из «Барселоны», но от меня ничего не зависело

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что он не хотел покидать «Барселону» в 1996 году.

«Я подписал новый контракт в конце сезона и уехал в сборную Бразилии. Через пять дней мне позвонили и сообщили, что я больше не могу играть за клуб. Я хотел остаться, но от меня ничего не зависело.

Если клуб не ценил меня так, как я думал, то решение не зависело от меня. Я хотел остаться, но ничего не решал», — приводит слова Роналдо Goal.

В сезоне 1996/1997 Роналдо принял участие в 49 матчах за «Барселону», в которых стал автором 47 забитых мячей. Летом 1997 года бразильский нападающий перешёл в миланский «Интер». Сумма трансфера составила € 28 млн, и на тот момент Роналдо стал самым дорогим футболистом в истории.