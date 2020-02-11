Роналдо: я не хотел уходить из «Барселоны», но от меня ничего не зависело
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что он не хотел покидать «Барселону» в 1996 году.
«Я подписал новый контракт в конце сезона и уехал в сборную Бразилии. Через пять дней мне позвонили и сообщили, что я больше не могу играть за клуб. Я хотел остаться, но от меня ничего не зависело.
Если клуб не ценил меня так, как я думал, то решение не зависело от меня. Я хотел остаться, но ничего не решал», — приводит слова Роналдо Goal.
В сезоне 1996/1997 Роналдо принял участие в 49 матчах за «Барселону», в которых стал автором 47 забитых мячей. Летом 1997 года бразильский нападающий перешёл в миланский «Интер». Сумма трансфера составила € 28 млн, и на тот момент Роналдо стал самым дорогим футболистом в истории.
Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
20:55
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:09
-
19:54
-
19:49
-
19:27
-
19:27
-
19:21
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:41
-
17:36
-
17:18
-
17:05
-
17:03
-
16:52
-
16:48
-
16:31
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:47
-
15:43
-
15:21
Партнерский контент