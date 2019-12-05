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Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
Футбол / Италия 0

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее 38-летний швед заявил, что возвращается в Италию. Предполагается, что он продолжит карьеру в «Милане».

«В Италии встречусь с настоящим Роналду? Ничего подобного, есть только один Роналдо — бразилец», — приводит слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb со ссылкой на GQ.

Напомним, ранее Ибрагимович критически отозвался о переходе Роналду в «Ювентус». Летом прошлого года португалец назвал трансфер в туринский клуб вызовом. Швед отреагировал словами, что переход в команду, которая 7 лет подряд выигрывает чемпионский титул, не является вызовом. Вызовом, по словам Златана, мог бы быть переход в «Ювентус», когда команда выступала в Серии B.

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