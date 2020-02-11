«Полчаса лежал абсолютно голый в раздевалке». Экс-игроки Бьельсы — о привычке наставника

Бывшие игроки сборной Чили Марк Гонсалес и Хосе Педро Фуэнсалида рассказали о привычке экс-наставника Марсело Бьельсы, ныне возглавляющего «Лидс Юнайтед», справляться с поражениями команды.
«После поражения в матче с Эквадором Бьельса вошёл в раздевалку. Он был разгорячённым, ходил взад-вперёд и ни с кем не разговаривал. Рядом была ещё одна раздевалка, и он ушёл туда.
Мы вошли туда спустя некоторое время и увидели его. Бьельса лежал на столе абсолютно голый, как будто ждал, когда ему сделают операцию. Так он пролежал где-то полчаса, абсолютно голый», — приводит слова Гонсалеса The Sun.
«Видел подобное несколько раз. Тогда мы проиграли в финале со счётом 0:1, но были неплохи, несмотря на отсутствие ключевых игроков в составе. Бьельса даже подрался с тренером соперника. Потом в бешенстве пошёл в раздевалку. Когда мы вошли, увидели, как он без остановки ходит по комнате и снимает одежду», — отметил Фуэнсалида.
- 11 февраля 2020
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