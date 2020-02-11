«Шальке» оштрафован на € 50 тыс. за расистское поведение болельщиков в матче с «Гертой»

Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал «Шальке» на € 50 тыс. по итогам матча 1/8 финала Кубка Германии с «Гертой» (3:2), сообщается на официальном сайте организации.



Клуб был оштрафован за неспортивное поведение болельщиков, которые неоднократно оскорбляли по расовому признаку защитника берлинского клуба Джордана Торунаригу во время игры. Игрок не смог сдержать слёз из-за случившегося. Игрока успокаивали партнёры по команде.



Сообщается, что Немецкий футбольный союз планирует потратить 16 тысяч евро на конкретные меры по борьбе с расизмом и дискриминацией в чемпионате Германии. Организация уведомила «Шальке», что в случае повторения подобного нарушения последует более серьёзное наказание.

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