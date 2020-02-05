Защитник «Герты» расплакался из-за расизма, а затем толкнул тренера «Шальке»

Защитник берлинской «Герты» Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям во время матча 3-го раунда Кубка Германии с «Шальке» (2:3).



На 70-й минуте встречи болельщики начали изображать крики обезьян в адрес футболиста. Игроки сообщили о поведении фанатов арбитру Харме Осмерсу. Торунарига не смог сдержать слёз из-за случившегося. Игрока успокаивали партнёры по «Герте».



В дополнительное время встречи главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер придержал Торунаригу после того, как защитник упал в технической зоне в результате подката соперника. Игрок взял ящик с бутылками воды и швырнул его на землю, оттолкнув специалиста. Из-за этого Торунарига получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Вагнер также был удалён.