Защитник «Герты» расплакался из-за расизма, а затем толкнул тренера «Шальке»
Защитник берлинской «Герты» Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям во время матча 3-го раунда Кубка Германии с «Шальке» (2:3).
На 70-й минуте встречи болельщики начали изображать крики обезьян в адрес футболиста. Игроки сообщили о поведении фанатов арбитру Харме Осмерсу. Торунарига не смог сдержать слёз из-за случившегося. Игрока успокаивали партнёры по «Герте».
В дополнительное время встречи главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер придержал Торунаригу после того, как защитник упал в технической зоне в результате подката соперника. Игрок взял ящик с бутылками воды и швырнул его на землю, оттолкнув специалиста. Из-за этого Торунарига получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Вагнер также был удалён.
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