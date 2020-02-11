Гвардиола: дайте мне другую команду, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли он лучшим тренером в мире.

«Я был. Что значит — лучший тренер? Никогда не чувствовал себя лучшим. Дайте мне другую команду, не такую, как „Манчестер Сити“, и я не буду побеждать», — приводятся слова Гвардиолы в «твиттере» Football Daily.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством манчестерский клуб дважды становился чемпионом Англии. В нынешнем сезоне «горожане», набрав 51 очко в 25 матчах, занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лидером турнира является «Ливерпуль» (73). Следующий матч в АПЛ «Манчестер Сити» проведёт 19 февраля на своём поле с «Вест Хэм Юнайтед».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020