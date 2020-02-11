Гвардиола: дайте мне другую команду, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли он лучшим тренером в мире.
«Я был. Что значит — лучший тренер? Никогда не чувствовал себя лучшим. Дайте мне другую команду, не такую, как „Манчестер Сити“, и я не буду побеждать», — приводятся слова Гвардиолы в «твиттере» Football Daily.
Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством манчестерский клуб дважды становился чемпионом Англии. В нынешнем сезоне «горожане», набрав 51 очко в 25 матчах, занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лидером турнира является «Ливерпуль» (73). Следующий матч в АПЛ «Манчестер Сити» проведёт 19 февраля на своём поле с «Вест Хэм Юнайтед».
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
Гвардиола может сменить Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
23:49
-
23:36
-
23:26
-
23:15
-
22:55
-
22:55
-
22:40
-
22:28
-
22:18
-
21:55
-
21:46
-
21:32
-
21:24
-
21:16
-
20:55
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:09
-
19:54
-
19:49
-
19:27
-
19:27
-
19:21
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:51
Партнерский контент