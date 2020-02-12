«Ренн» разгромил «Бельфор» и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Бельфор» принимал «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Бональ» в Монбельяре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 23-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Ренна» Рафаэл. Во втором тайме, на 71-й минуте, преимущество гостей в счёте упрочил форвард М'Байе Ньянг, который успешно реализовал пенальти. В компенсированное время третий гол забил нападающий «Ренна» Теосон Сьебатшё.



Таким образом, «Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Бельфор» завершил выступление в турнире. Напомним, в 1/8 финала «Ренн» обыграл «Анже» со счётом 5:4, а «Бельфор» сумел одолеть «Монпелье» (1:0). В других матчах четвертьфинала Кубка Франции «Дижон» сыграет с «Пари Сен-Жермен», «Эпиналь» примет «Сент-Этьен», а «Лион» сыграет с «Марселем».