«Ренн» разгромил «Бельфор» и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Бельфор» принимал «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Бональ» в Монбельяре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 23-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Ренна» Рафаэл. Во втором тайме, на 71-й минуте, преимущество гостей в счёте упрочил форвард М'Байе Ньянг, который успешно реализовал пенальти. В компенсированное время третий гол забил нападающий «Ренна» Теосон Сьебатшё.
Таким образом, «Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Бельфор» завершил выступление в турнире. Напомним, в 1/8 финала «Ренн» обыграл «Анже» со счётом 5:4, а «Бельфор» сумел одолеть «Монпелье» (1:0). В других матчах четвертьфинала Кубка Франции «Дижон» сыграет с «Пари Сен-Жермен», «Эпиналь» примет «Сент-Этьен», а «Лион» сыграет с «Марселем».
- 12 февраля 2020
-
01:22
-
00:52
-
00:48
-
00:25
-
00:17
-
00:02
- 11 февраля 2020
-
23:49
-
23:36
-
23:26
-
23:15
-
22:55
-
22:55
-
22:40
-
22:28
-
22:18
-
21:55
-
21:46
-
21:32
-
21:24
-
21:16
-
20:55
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:09
-
19:54
-
19:49
-
19:27
-
19:27
-
19:21
-
19:02
-
18:54
-
18:45