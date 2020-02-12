«Челси» готов приобрести вингера «Аякса» Зиеша

«Челси» намерен серьёзно усилить свой состав предстоящим летом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.

«Челси» ещё в прошлом месяце рассматривал возможность подписания вингера «Аякса» Хакима Зиеша, однако голландский клуб был твёрдо намерен оставить игрока до конца сезона. Летом же 26-летний марокканец может пополнить ряды «аристократов», если «Аякс» получит предложение в размере € 50 млн за игрока.

Также англичане не оставляют попыток приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, который может обойтись в очень крупную сумму, и защитника «Борнмута» Натана Аке.