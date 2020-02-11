«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» поборются за подписание Мертенса летом
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс всё ближе к уходу из итальянского клуба, сообщает Daily Mail.
По информации источника, английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» поборются за игрока и попытаются подписать его летом в качестве свободного агента. Текущее соглашение форварда сборной Бельгии с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2020 года. Ранее сообщалось, что Мертенс по новому контракту с командой хочет получать € 7,5 млн в год, однако неаполитанский клуб не предлагал более € 4 млн.
В этом сезоне 32-летний футболист провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил 5 мячей и стал автором 4 результативных передач. На счету бельгийца также два забитых мяча и два голевых паса в 13 матчах за сборную Бельгии.
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