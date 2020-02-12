Хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш получил награду лучшему игроку месяца в Португалии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Португалии, сообщает Record.
Общим решением тренеров португальской Примейра-лиги бывший игрок «Спортинга» получил награду «лучший полузащитник января», набрав более 16% голосов. В опросе Бруну обошёл полузащитника «Бенфики» Габриэла и хавбека «Браги» Паулинью. В январе португалец сыграл четыре матча и забил два гола.
Фернандеш перешёл в манкунианский клуб из лиссабонского «Спортинга» на этой неделе. По информации СМИ, трансфер португальца обошёлся «красным дьяволам» в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.
25-летний португалец заключил с «Манчестер Юнайтед» контракт на 5,5 года. Соглашение включает опцию продления на один сезон.
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