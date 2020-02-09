Сульшер: Фернандеш не был доволен своим дебютом за «Манчестер Юнайтед». Это хороший знак

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об адаптации в команде полузащитника Бруну Фернандеша.

«Я был с ним на связи. Бруну нужно было несколько дней, чтобы слетать домой, решить бытовые вопросы и попрощаться там со всеми. Теперь он готов. Фернандеш не был на 100 процентов доволен своим дебютом, это хороший знак. Впереди длинный путь», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте клуба.

Напомним, Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в конце января. 25-летний португалец дебютировал за «красных дьяволов» в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:0), который состоялся 1 февраля.