Конкурсный управляющий «Кубани» хочет взыскать с бывших владельцев клуба 2,3 млрд рублей
Конкурсный управляющий «Кубани» Евгений Слушкин подал заявление в суд о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам клуба бывших владельцев команды. Соответствующая информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Как говорится в документах, конкурсный управляющий намерен взыскать чуть более 2,3 млрд рублей. В качестве ответчиков выступают бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан и ещё 19 субъектов, среди которых значатся министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, Фонд государственного имущества Краснодарского края и другие организации.
17 декабря 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал «Кубань» банкротом. В итоге в клубе появился конкурсный управляющий.
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