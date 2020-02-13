Экс-тренер «Баварии» Ковач может летом возглавить «Герту»

Берлинская «Герта» рассматривает возможность назначения экс-наставника «Баварии» Нико Ковача на должность главного тренера команды, сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий клуб намерен назначить главного тренера не позднее лета и экс-наставник «Айнтрахта» и мюнхенской «Баварии» Нико Ковач является приоритетным вариантом берлинцев на этот пост.

Ранее Юрген Клинсман принял решение покинуть клуб. Немец возглавлял коллектив на протяжении двух с половиной месяцев после назначения в конце ноября прошлого года. При нём клуб потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе – € 78 млн.

«Герта» располагается на 14-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Клуб из Берлина набрал 23 очка в 21 туре чемпионата Германии.



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