Клинсманн объяснил уход из «Герты» культурными различиями с немецкими тренерами

Юрген Клинсманн прокомментировал собственное решение об уходе с поста главного тренера «Герты». Прославленный форвард покинул столичный клуб менее чем через три месяца после назначения на эту должность. Своё решение Клинсманн объяснил во время прямого эфира в социальных сетях.
«Условия для меня были очень тяжёлыми. Наверное, так получилось потому, что я работал в других странах. Я жил в Италии, Франции и Англии.
В Германии тренер находится на скамейке рядом с полем, он помогает игрокам, постоянно находится с ними в контакте. Я от этого отвык. В Англии используется другая модель. Там тренер — менеджер, они именно так его называют. Его работа — быть боссом клуба.
В Германии всё иначе, здесь у каждого есть право голоса, каждый имеет свою роль. На мой взгляд, решения должен принимать один человек — тренер. В этом вопросе у нас не было согласия, к сожалению. У нас было слишком много разногласий», — сказал Клинсманн.
- 13 февраля 2020
-
00:21
-
00:05
- 12 февраля 2020
-
23:56
-
23:42
-
23:40
-
23:22
-
23:19
-
22:50
-
22:45
-
22:21
-
22:20
-
21:51
-
21:34
-
21:21
-
21:06
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:30
-
20:22
-
20:11
-
20:03
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
19:03
-
18:57
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:16
-
18:15