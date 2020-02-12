Клинсманн объяснил уход из «Герты» культурными различиями с немецкими тренерами

Юрген Клинсманн прокомментировал собственное решение об уходе с поста главного тренера «Герты». Прославленный форвард покинул столичный клуб менее чем через три месяца после назначения на эту должность. Своё решение Клинсманн объяснил во время прямого эфира в социальных сетях.

«Условия для меня были очень тяжёлыми. Наверное, так получилось потому, что я работал в других странах. Я жил в Италии, Франции и Англии.

В Германии тренер находится на скамейке рядом с полем, он помогает игрокам, постоянно находится с ними в контакте. Я от этого отвык. В Англии используется другая модель. Там тренер — менеджер, они именно так его называют. Его работа — быть боссом клуба.

В Германии всё иначе, здесь у каждого есть право голоса, каждый имеет свою роль. На мой взгляд, решения должен принимать один человек — тренер. В этом вопросе у нас не было согласия, к сожалению. У нас было слишком много разногласий», — сказал Клинсманн.