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РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрий Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.

«Шутка Тарасова получилась неудачной. РФС осуждает этот поступок. Что касается нашего обращения в комитет по этике, то решение будет принято, мы сообщим. С другой стороны игрок объяснил свой поступок. Мы просим времени это проанализировать и оценить все данные», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что Тарасов выложил в «инстаграме» фотографию с парикмахером азиатской внешности, подписав фото: «Коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала шутку Тарасова оскорбительной, усмотрев в ней признаки проявления расизма.

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