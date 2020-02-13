Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали

Парикмахер Денис Ли, который стриг полузащитника Дмитрия Тарасова, прокомментировал повышенное внимание к шутке футболиста. Ранее Тарасов выложил в «инстаграме» фотографию с парикмахером азиатской внешности, подписав фото: «Коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала шутку Тарасова оскорбительной, усмотрев в ней признаки проявления расизма.

«Это реально была шутка. И вообще я был её инициатором. Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да дебилы они! А мы лично поржали. На фото видно, что я смеюсь. А с Димой я дружу уже несколько лет, никаких обид не испытываю.

Почему к шутке так отнеслись? Слабое чувство юмора. Мне кажется, что она оскорбила не азиатов, а русских. Потому что они из этого такие новости сделали и сами обиделись», — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.