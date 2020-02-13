Дюков: вполне возможно, что в ближайшее время РФС продлит контракт с Черчесовым

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что организация намерена продлить контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Вполне возможно, что в ближайшее время с Черчесовым будет подписано новое соглашение до конца 2022 года с возможностью пролонгации», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что РФС согласовал продление контракта с Черчесовым до зимы 2022 года.

Черчесов занимает пост главного тренера национальной команды России с 2016 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году, где уступила будущим серебряным призёрам турнира — национальной команде Хорватии — в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 по пенальти).



Напомним, ранее сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где в группе В сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.