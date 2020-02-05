Тихонов: Черчесов ассоциируется с короной. Он привёл сборную к королевским результатам

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов у меня ассоциируется с короной. Человек привёл нашу сборную к королевским результатам», — сказал Тихонов, побывав в гостях у «Чемпионата».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством российская национальная команда выступила на чемпионате мира 2018 года, где дошла до четвертьфинала. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная России заняла второе место в своей группе и завоевала путёвку в финальный этап. На Евро-2020 россияне попали в группу В вместе с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Первый матч Россия проведёт 13 июня с Бельгией.