Тихонов: Черчесов ассоциируется с короной. Он привёл сборную к королевским результатам
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
«Черчесов у меня ассоциируется с короной. Человек привёл нашу сборную к королевским результатам», — сказал Тихонов, побывав в гостях у «Чемпионата».
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством российская национальная команда выступила на чемпионате мира 2018 года, где дошла до четвертьфинала. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная России заняла второе место в своей группе и завоевала путёвку в финальный этап. На Евро-2020 россияне попали в группу В вместе с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Первый матч Россия проведёт 13 июня с Бельгией.
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
А также про уникальность Галицкого и сборной России на Кубке легенд.
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