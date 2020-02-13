Ракитич: конечно, я хотел бы сыграть вместе с Роналду

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Играть с Месси — удивительно, это и правда нечто особенное, ведь он лучший футболист в истории. В каждое время были особенные игроки. Наверняка Лео — лучший за последние 15 лет. И, на мой взгляд, он лучший футболист всех времён. Было потрясающе выступать с ним в течение последних шести лет.
Конечно, я хотел бы сыграть вместе с Роналду, ведь он тоже один из главных футболистов в истории. Мне нравится наблюдать за ним, за тем, что он делает в «Ювентусе». Считаю его одним из лучших игроков всех времён», — приводит слова Ракитича Bleacher Report.
Хорват сказал также, что хотел бы быть в одной команде вместе со своим другом — нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят продать 31-летнего хавбека.
- 14 февраля 2020
-
00:43
-
00:16
-
00:15
-
00:08
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
23:23
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:42
-
21:24
-
21:22
-
20:57
-
20:52
-
20:41
-
20:30
-
20:29
-
20:03
-
19:50
-
19:36
-
19:25
-
19:20
-
19:10
-
19:05
-
18:54
-
18:35
-
18:31
-
18:05