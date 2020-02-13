Ракитич: конечно, я хотел бы сыграть вместе с Роналду

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Играть с Месси — удивительно, это и правда нечто особенное, ведь он лучший футболист в истории. В каждое время были особенные игроки. Наверняка Лео — лучший за последние 15 лет. И, на мой взгляд, он лучший футболист всех времён. Было потрясающе выступать с ним в течение последних шести лет.

Конечно, я хотел бы сыграть вместе с Роналду, ведь он тоже один из главных футболистов в истории. Мне нравится наблюдать за ним, за тем, что он делает в «Ювентусе». Считаю его одним из лучших игроков всех времён», — приводит слова Ракитича Bleacher Report.

Хорват сказал также, что хотел бы быть в одной команде вместе со своим другом — нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят продать 31-летнего хавбека.