Состояние «Олд Траффорд» отпугивает потенциальных покупателей «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» сталкивается с проблемой продажи акций клуба из-за неудовлетворительного состоянии стадиона команды «Олд Траффорд», сообщает Daily Mail.

По информации источника, об этом сообщили финансисты, детально изучающие дела клуба. Они считают, что потребуется более € 200 млн для капитального ремонта стадиона, который выглядит устаревшим на фоне стадионов «Арсенала» или «Тоттенхэма». При этом «красным дьяволам» потребовалось бы найти временную арену на период проведения работ по реконструкции из-за железной дороги, которая находится в непосредственной близости от Южной трибуны стадиона.

Семья из Саудовской Аравии уже контактировала с руководством «Манчестер Юнайтед» в надежде приобрести клуб. Однако вопрос заключается в том, что владельцы клуба — семья Глейзеров — отказываются рассматривать продажу более чем 20 процентов акций, что составляет более € 1 млрд, в то время как саудовцы хотели бы обладать контрольным пакетом акций.