«МЮ» сменил отель, испугавшись коронавируса. До этого там жил «Далянь Ифан» Бенитеса

«Манчестер Юнайтед» решил сменить отель на сборах в Марбелье (Испания) из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

Причиной стало то, что на прошлой неделе в этом отеле остановилась команда китайского клуба «Далянь Ифан», главным тренером которой является Рафаэль Бенитес. Не желая рисковать, руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение переехать в другой отель.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, количество заболевших превысило 44 тыс. человек.

После 25 туров чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 4 очка. В следующем туре команда сыграет с «Челси».