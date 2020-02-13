«МЮ» сменил отель, испугавшись коронавируса. До этого там жил «Далянь Ифан» Бенитеса
«Манчестер Юнайтед» решил сменить отель на сборах в Марбелье (Испания) из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Причиной стало то, что на прошлой неделе в этом отеле остановилась команда китайского клуба «Далянь Ифан», главным тренером которой является Рафаэль Бенитес. Не желая рисковать, руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение переехать в другой отель.
Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, количество заболевших превысило 44 тыс. человек.
После 25 туров чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 4 очка. В следующем туре команда сыграет с «Челси».
Игало не отправится с «Манчестер Юнайтед» на сбор в Испанию из-за коронавируса
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