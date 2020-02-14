Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»: Санчо способен зажечь «Олд Траффорд»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп поделился мнением о возможном переходе в клуб полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.



«Думаю, сейчас Санчо – один из самых желанных футболистов в мире. Он играет на таком уровне далеко не несколько месяцев. Это длится уже несколько сезонов, так что он доказал, что обладает стабильностью и может показывать высокий уровень из недели в неделю. Это тот тип игрока, с которым хочется быть связанным трансферными слухами. Джейдон – фантастический футболист, он отлично бы подошёл «Юнайтед».



Для молодых футболистов очень трудно сохранять стабильность, но Санчо показывает, что является совершенным игроком. Его трудовая этика потрясает. Уверен, «Юнайтед» будет не единственным клубом в борьбе за него. Надеюсь, они заполучат его. Он способен зажечь «Олд Траффорд» в следующем сезоне», — цитирует Шарпа Goal.com.

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