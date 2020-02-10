7 самых дорогих молодых футболистов в мире. Они уже звёзды

Не так давно у нас выходила серия статей о самых подорожавших и подешевевших футболистах. Мы брали конкретный период в пять лет, дабы отследить карьеру игроков на взрослом уровне.

10 футболистов, которые за последние пять лет подешевели сильнее всего. В топе — Халк А первое место вполне предсказуемо.

10 футболистов, которые за последние пять лет подорожали сильнее всего Лидер топа вырос в цене более чем в 10 раз.

В этот список не попали многие молодые звёзды, причина банальна: пять лет назад они были в академиях или молодёжных клубах. Обойти стороной дорогущих талантливых футболистов не представляется возможным, поэтому сегодня расскажем вам о молодых звёздах не старше 21 года.

Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Возраст: 19 лет



Нынешний клуб: «Боруссия» Дортмунд



Трансферная стоимость: 45 млн евро



Эрлинг Холанд начинал свой футбольный путь в академии «Брюне», тут воспитывался и отец Холанда, также известный футболист. Дебютировал за норвежский клуб Эрлинг в 15 лет в мае 2016 года в матче против «Ранхейма». Всего он провёл 16 матчей в дебютном сезоне за «Брюне», голевыми действиями не отметился.



В феврале 2017 года Холанд перешёл в норвежский «Мольде» за 100 тысяч евро. Дебютировал за новый клуб 4 июня в игре против «Сарпсборга», а свой первый мяч забил двумя месяцами позже: 6



августа 2017 года поразил ворота «Тромсё». В составе «Мольде» Холанда тренировал Уле-Гуннар Сульшер. Интересная история из прошлого: один из зимних сборов норвежская команда проводила в Испании, и встречалась с московским ЦСКА в рамках товарищеского матча. После игры Сульшер дал интервью клубному каналу «армейцев», где произнёс следующие слова:



«Эрлинг будет топ-футболистом. Я слышал, ЦСКА нужен форвард. Так вот, присмотритесь к Эрлингу».



Тогда цена норвежца составляла около 300 тысяч евро. За сезон Холанд провёл 25 матчей и забил 12 мячей. Он быстро попал на карандаши скаутов со всего мира.



1 января 2019 года Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург». За первые полгода в Австрии на поле он вышел всего четыре раза, забив только один мяч. А вот начало сезона-2019/2020 Холанд провёл фантастически. В 21 игре он забил 25 мячей, причём восемь из них в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов новый рекорд. Его установил 19-летний парень Эрлинг Холанн — запомните это имя!

29 декабря 2019 года дортмундская «Боруссия» объявила о подписании Эрлинга Холанда за 20 млн евро. Уже 18 января норвежский нападающий сделал хет-трик в дебютном матче за дортмундскую команду против «Аугсбурга», хотя по ходу матча он вышел на замену только на 56-й минуте. Во второй игре за «Боруссию» также вышел на замену во втором тайме, но это не помешало ему оформить дубль. 1 февраля в третьем матче Холанд вышел теперь уже в стартовом составе, он оформил очередной дубль, только уже в ворота «Униона». Для того, чтобы забить семь мячей в Германии ему понадобилось восемь ударов по воротам.

Остановите эту машину! Холанд снова вышел на замену и теперь положил два! У 19-летнего норвежца уже пять голов в Бундеслиге за один час на поле.

30 мая 2019 года Холанд забил девять мячей в ворота сборной Гондураса на чемпионате мира среди молодёжных команд. А уже 5 сентября 2019 года в возрасте 19 лет дебютировал в национальной сборной Норвегии в рамках отборочного матча к Евро-2020



Достижения: чемпион Австрии 2018/2019; обладатель Кубка Австрии 2018/2019.

10 самых крутых трансферов зимы Зимнее трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрыто.

Фото: akawich Damrongkiattisak/Getty Images

Возраст: 20 лет



Нынешний клуб: «Ювентус»



Трансферная стоимость: 75 млн евро



Первые шаги в футболе делал в голландской академии «Абкауде». Уже через три года оказался в системе «Аякса». В 2015 году заключил с клубом новый долголетний контракт. В 2016 году начал выступать за молодёжную команду и привлекаться к основной обойме игроков. Дебют за «Аякс» состоялся 27 ноября в матче против «Херенвена». Маттейс был игроком ротации. Вместе с командой дошёл до финала Лиги Европы, где голландский коллектив уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2. Всего за сезон защитник провёл 24 матча в которых смог забить два мяча.



В сезоне-2017/2018 стал основным защитником клуба. За календарный год провёл 40 игр, в его активе три забитых мяча. Следующий сезон молодой защитник также провёл будучи в статусе основного в клубе. В сезоне-2018/19 вместе с «Аяксом» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, до прохода в финал амстердамцам не хватило пару минут. Лукас Моура забил мяч, который позволил английскому «Тоттенхэму» пройти дальше. В чемпионате удалось занять первое место и стать обладателями Кубка страны.



В июле 2019 года перешёл в «Ювентус» за 85 млн евро. В нынешнем сезоне он вышел на поле 23 раза, забил два мяча в чемпионате.



Свой первый вызов в национальную сборную Голландии получил ещё в марте 2017 года. Сегодня является основным защитником своей сборной.



Достижения: чемпион Голландии 2018/2019; обладатель Кубка Голландии 2018/2019.

Игроки-открытия 2019 года в Европе. Мы насчитали 25 Огромный текст, в который попали все.

Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Возраст: 20 лет



Нынешний клуб: «Байер»



Трансферная стоимость: 90 млн евро



Кай Хаверц родился в футбольной семье. Немец вырос в Аахене, где его дед был председателем местной команды «Алеманния Мариадорф», там и начал свой футбольный путь Хаверц. В 2010 году семья Кая переехала в Леверкузен, немец начал заниматься в академии «Байера». Сезон-2016/2017 начал в составе молодежной команды. Осенью стал привлекаться к тренировкам с основой. Уже 15 октября дебютировал в составе «Байера», вышел на замену в матче против «Вердера», тем самым стал самым молодым игроком клуба, дебютировавшим в основной команде. На тот момент ему было всего 17 лет. В дебютном сезоне провёл 28 матчей, забил четыре мяча.



Со следующего сезона стал незаменимым игроком команды. За календарный год принял участие в 35 играх в которых забил четыре мяча. «Байер» по итогу занял пятое место в Бундеслиге, а связка Хаверц-Фолланд навела шороху в чемпионате. Следующий год для Кая стал самым успешным в карьере. Он помог команде финишировать в топ-4, «Байер» вернулся в Лигу чемпионов. Кай Хаверц провёл 36 матчей, забил рекордные для себя 20 мячей.



В нынешнем сезоне молодой немец принял участие в 26 матчах, уже успел отличиться пять раз.



Получает вызов в сборную Германии. На прошедших квалификациях к Евро-2020 вышел на поле три раза.



Достижения: трофеев нет.

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Возраст: 20 лет



Нынешний клуб: «Атлетико» Мадрид



Трансферная стоимость: 100 млн евро



Жоау Фелиш родился в маленьком португальском городке Визеу. В шестилетнем возрасте родители отдали сына в академию «Пештиньяш», уже через год им интересовались лучшие клубы Португалии. Выбор пал на «Порту». В клубе считали Фелиша чересчур хрупким, на этом фоне начались первые проблемы. В 15 лет Фелиш сменил «Порту» на «Бенфику».

В сентябре 2016 года Жоау Фелиш дебютировал во второй команде лиссабонцев. Свой первый мяч забил 15 февраля в ворота команды из его родного города «Академика де Визеу». В дебютном сезоне за «Бенфику Б» он провёл 13 игр, забив при этом три мяча. Следующий сезон он также проведёт за вторую команду «Бенфики». В 17 матчах запишет на свой счёт четыре гола.



С основной командой начался тренироваться перед сезоном-2018/2019. Дебют состоялся 18 августа 2018 года, тогда молодой португалец вышел на замену на 88 минуте матча. А уже в следующем туре забил свой первый мяч в матче чемпионата против «Спортинга», став став самым молодым автором гола в лиссабонском дерби. Португалец стал основным игроком «Бенфики». В апреле 2019 года в матче против «Айнтрахта» в Лиге Европы оформил хет-трик, став самым молодым автором хет-трика в истории турнира. Всего за сезон в Фелиш провёл 42 матча в которых забил 20 мячей.

С кем встречается лучший молодой футболист Европы Жоау Фелиш «Сеньор € 126 миллионов» пришёл за наградой не один.

Летом 2019 года Жоау Фелиш перешёл в «Атлетико» за 126 млн евро. В нынешнем сезоне провёл за испанский клуб 24 матча, забив при этом лишь четыре мяча.



В мае 2019 года получил вызов в сборную Португалии, за которую уже успел провести четыре игры.



Достижения: чемпион Португалии 2018/19; победитель Лиги наций 2018/2019.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Возраст: 19 лет



Нынешний клуб: «Ливерпуль»



Трансферная стоимость: 110 млн евро



Трент Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». Англичанин прошёл все этапы становления в родном клубе, а в командах U-16 и U-18 был капитаном команды. Брендан Рождерс в 16 лет даже выпускал молодого футболиста побегать в товарищеском матче.



Трент дебютировал за родную команду 25 октября 2016 года в матче Кубка лиги против «Тоттенхэма». Тот матч «мерсисайдцы» выиграли со счётом 2:1, а молодой защитник сыграл 68 минут. В дебютном сезоне за основную команду он провёл 12 игр, голевыми действиями не отметился, зато получил одну жёлтую карточку.



Перед началом сезона 2017/2018 Трент проведёт впечатляющую предсезонку, вдобавок к этому сломался основной защитник Натаниэл Клайн. Так волей судьбы Александер-Арнольд стал чаще выходить на поле. А 15 августа в рамках квалификационном матче Лиги чемпионов против «Хоффенхайма» забил свой первый мяч за «красных». Со временем Трент вытеснил из состава Джо Гомеса. Вместе с командой дойшёл до финала Лиги чемпионом, где «Ливерпуль» уступил со счётом 3:1. За календарный год Трент провёл 33 матча, в которых забил 3 мяча.



Сезон-2018/2019 Трент Александер-Арнольд начал в качестве основного правого защитника команды. В этом сезоне «Ливерпуль» будет до последнего тура бороться за чемпионство АПЛ и станет победителем Лиги чемпионов. Трент является автором голевой передачи на Дивока Ориги в полуфинале Лиги чемпионов, англичанин быстро исполнил угловой, оставив, мягко говоря, в дураках игроков «Барселоны». Этот мяч позволил «красным» пройти в финал самого престижного еврокубкового турнира. Напоминаем, первый матч «Ливерпуль» со счётом 0:3 проиграл в Испании, а в домашнем матче сумел забить четыре безответных мяча в ворота сине-гранатовых. Поговаривают, что игроки до сих пор ждут тот самый угловой на «Энфилде».

Самая опасная связка в «Ливерпуле». Это не те, о ком вы подумали Не Фирмино и Мане. И даже не Алисон и ван Дейк.

В нынешнем сезоне Александр-Арнольд провёл уже 31 игру в составе своей команды. Вместе с «Ливерпулем» защитник, вероятнее всего, станет победителем АПЛ в этом году.



Трент вызывается в сборную Англии с 2018 года.



Достижения: победитель Лиги чемпионов 2918/2019; обладатель Суперкубка УЕФА 2019; победитель Клубного чемпионата мира 2019.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Возраст: 19 лет



Нынешний клуб: «Боруссия» Дортмунд

Трансферная стоимость: 120 млн евро



Свои первые футбольные шаги Джейдон Санчо начал делать в академии английского «Уотфорда». Своей игрой англичанин смог заинтересовать скаутов «Манчестер Сити». В 2015 году английский гранд заплатил за Санчо 172 тыс. евро. В стане «горожан» молодому полузащитнику не дали проявить себя, Джейдон решил не подписывать новый контракт и покинуть клуб. Летом 2017 года Санчо» перешёл в Боруссию Дортмунд за почти 8 млн евро. В октябре 2017 года англичанин дебютировал за свой новый клуб в матча против «Айнтрахта». Джейдон стал первым английским игроком, сыгравшим за клуб из Дортмунда. В этом же месяце Санчо вошёл в топ-60 лучших молодых игроков 2000 года рождения по версии авторитетного издания The Guardian. В своём дебютном сезоне за «Боруссию» англичанин провёл 12 матчей, забил один мяч.



В сезоне 2018/2019 стал основным игроком немецкой команды. Игра футболиста завораживала. В столь молодом возрасте Санчо обладает отличным видением поле, англичанин хорошо технически оснащён, любит накрутить защитников противника. Решения на поле принимает быстро, чем и подкупает своей игрой. За календарный год провёл 43 игры, забил 13 мячей и, внимание, отдал 17 голевых передач. Он стал одним из лучших по этому показателю в Европе. Сезон для Джейдона выдался удачно, англичанин стал настоящим открытием чемпионата.



В нынешнем сезоне Санчо провёл за «Боруссию» 27 игр, успел отметиться 14 мячами. Дортмундская команда идёт на третьем месте в таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка.



За это время Санчо успел стать основным игроком не только в клубе, но и в сборной Англии. Джейдон стал первым игроком сборной, рождённым в новом тысячелетии.



Достижения: обладатель Суперкубка Германии 2019.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Возраст: 21 год



Нынешний клуб: ПСЖ



Трансферная стоимость: 200 млн евро



Килиан Мбаппе начинал свою карьеру в полупрофессиональном футбольном клубе «Бонди» из низшей лиги Франции. В 2011 году попал в одну из лучших футбольных академий Франции «Клерфонтен», а уже через два года оказался в структуре «Монако». Сначала в академии, а потом уже в молодёжной команде Мбаппе показывал не по годам взрослый футбол.

Мбаппе до «ПСЖ» жил в интернате «Монако». Показываем, как там всё устроено Ему могли снять апартаменты, но он отказался.

В декабре 2015 году Килиан Мбаппе дебютировал за основную команду в возрасте 16 лет. Это была игра чемпионата против «Кана», тогда юный француз вышел на последних минутах игры. Это позволило стать ему самым молодым дебютантом в истории клуба.



Уже через неделю Мбаппе дебютирует в матче Лиги Европы против «Тоттенхэма». В дебютном сезоне француз провёл за «Монако» 14 матчей, сумел забить один мяч и записать на свой счёт две голевые передачи.



Сезон-2016/2017 начнёт в качестве основного игрока команды. Ему доверял Жардим, руководивший клубом в то время. Вместе с «Монако» Мбаппе стал чемпионом Франции уже на второй год своей карьеры во взрослом футболе. Француз провёл за сезон 44 матча, забив при этом 26 мячей. В том самом году «монегаски» смогли дойти до полуфинала Лиги чемпионов, французский клуб в плей-офф сумел выбить таких грандов, как «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд, в полуфинале уступили итальянскому «Ювентусу». По итогам сезона-2016/2017 Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1. После этого сезоне юный француз заставил обратить на себя внимание ведущих европейских клубов.



Летом 2017 года Мбаппе перешёл в ПСЖ на правах годичной аренды с правом выкупа. В новом клубе француз не потерялся, сразу же став основным игроком. За сезон он провёл 44 матча, при этом забил 21 мяч. Боссы клуба были довольны игрой Мбаппе, летом 2018 года ПСЖ воспользовался правом выкупа и заплатил «Монако» за игрока 145 млн евро.



Перед сезоном 2018/2019 Килиан сменил игровой номер: вместо 29 взял себе красивую семёрку. Не знаем, помогла смена номера на спине или нет, но этот год станет самым успешным в нынешней карьере футболиста. Вместеи с ПСЖ Мбаппе в начале сезона стал обладателем Суперкубка Франции, а по итогу чемпионата ещё и победителем Лиги 1. Сам Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. Всего за сезон он провёл 43 игры, забил рекордные для себя 39 голов.



В нынешнем сезоне Мбаппе и команда рвутся к очередному чемпионству, Мбаппе за 18 игр уже успел наколотить 15 мячей.



Килиан является основным нападающим сборной Франции, вместе с которой он стал победителем чемпионата мира в 2018 году.



Достижения: чемпион Франции 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; обладатель Кубка французской лиги 2017/2018; победитель Кубка Франции 2017/2018; обладатель Суперкубка Франции 2019; победитель чемпионата мира 2018.