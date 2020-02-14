Открытие Кубка Легенд состоится 19 февраля

Турнир «Кубок Легенд», в котором выступают российские и зарубежные легендарные футболисты, недавно закончившие карьеру, пройдёт с 21 по 23 февраля на Малой спортивной арене «Лужники».
До 19 февраля можно приобрести билет на официальное открытие турнира, где можно будет выиграть футболки с автографами звёзд и авторские подарки. Специальными гостями вечера выступят Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Альберт Риера и Фернанду Мейра.
Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал для российской сборной 11-м.
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.
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