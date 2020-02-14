«Манчестер Сити» будет обжаловать отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала официальный комментарий клуба в связи с решением об отстранении «горожан» от еврокубков на два года. Ранее стало известно, что УЕФА отстранил клуб и наложил на него штраф в размере € 30 млн из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлён объявлением УЕФА. Клуб понимал необходимость рассмотрения дела в независимой организации.

В декабре 2018 года офис расследований УЕФА уже опубликовал вероятное решение, хотя тогда расследование ещё даже не началось. Учитывая утечки, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела. Клуб направил жалобу дисциплинарному органу УЕФА. Жалоба соответствует правилам Спортивного арбитражного суда (CAS).

Одним словом, дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и вносил решение УЕФА. Мы будем обжаловать дело в CAS в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба.