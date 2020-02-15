Моуринью: Алли сам понимает, что его шутка про коронавирус была глупой

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, что провёл беседу с полузащитником команды Деле Алли, который ранее оказался в центре скандала, неудачно пошутив в социальных сетях про коронавирус. Англичанин опубликовал видео с людьми азиатской внешности, пошутив про коронавирус. В Англии шутку футболиста назвали расистской. Алли сразу принёс извинения.

«Мы обсудили ситуацию с Алли. Не думаю, что его нужно как-либо наказывать. Он понимает ситуацию. Алли — хороший парень, у него в команде есть большой азиатский друг, которого он любит (Сон Хын Мин. — Прим. «Чемпионата»).

Там не было никакого намерения кого-либо обидеть. Алли сразу извинился публично. Думаю, Алли усвоил урок. Он осознал, что его поведение было глупым. Инцидент исчерпан», — цитирует Моуринью пресс-служба «Тоттенхэма».