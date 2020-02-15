Жиру взял паузу в переговорах с «Лацио» из-за интереса «Тоттенхэма»

Форвард «Челси» Оливье Жиру взял паузу в переговорах с «Лацио», сообщает The Telegraph. По данным источника, французский нападающий хочет дождаться решения «Тоттенхэм Хотспур», который, по слухам, также заинтересован в 33-летнем нападающем.

В текущем сезоне Жиру принял участие лишь в семи матчах «Челси». Француз хочет покинуть лондонский клуб. «Лацио» предложил игроку контракт, но теперь у нападающего появился шанс остаться в Лондоне, перебравшись в «Тоттенхэм».

«Шпоры» ранее потеряли на длительный срок форварда Гарри Кейна, получившего травму. Предполагается, что английский нападающий вернётся на поле лишь по окончании сезона. Наставник лондонцев Жозе Моуринью уже говорил, что «Тоттенхэм» хотел бы подыскать замену нападающему.