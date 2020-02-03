Маротта: «Интер» хотел подписать Жиру, но «Челси» не захотел даже вести переговоры

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, почему клубу не удалось подписать французского нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру.
«Мы довольны зимним трансферным окном, так как хотели усилить состав команды, и нам это удалось. Трансферное окно в январе — это лотерея, но мы использовали опыт, чтобы использовать свой шанс.
У нас были определённые приоритетные варианты, которых мы смогли подписать. Так что мы полностью удовлетворены. Мы хотели приобрести ещё одного игрока — Оливье Жиру, но «Челси» не захотел даже вести переговоры с нами", — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В зимнее трансферное окно «Интер» усилился защитником Эшли Янгом, полузащитниками Кристианом Эриксеном и Виктором Мозесом.
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