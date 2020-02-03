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Маротта: «Интер» хотел подписать Жиру, но «Челси» не захотел даже вести переговоры

Маротта: «Интер» хотел подписать Жиру, но «Челси» не захотел даже вести переговоры
Футбол / Англия 0

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, почему клубу не удалось подписать французского нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру.

«Мы довольны зимним трансферным окном, так как хотели усилить состав команды, и нам это удалось. Трансферное окно в январе — это лотерея, но мы использовали опыт, чтобы использовать свой шанс.

У нас были определённые приоритетные варианты, которых мы смогли подписать. Так что мы полностью удовлетворены. Мы хотели приобрести ещё одного игрока — Оливье Жиру, но «Челси» не захотел даже вести переговоры с нами", — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В зимнее трансферное окно «Интер» усилился защитником Эшли Янгом, полузащитниками Кристианом Эриксеном и Виктором Мозесом.

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