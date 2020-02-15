Клопп: не знаю, выиграет ли «Ливерпуль» ЛЧ снова, но мы должны быть готовы к такой попытке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные — действующие обладатели трофея и доходили до финала сезоном ранее.



«Понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов, но мы должны быть готовы попытаться это сделать. Что я знаю и что мы показали в прошлом году – это умение побеждать лучших. Это не значит, что мы обязательно это сделаем. Это лишь значит, что мы на это способны, и это единственная вещь, которую я должен знать.



В турнире участвует так много сильных команд, что ты обязан быть готовым к битве. А дальше многое зависит от удачи в конкретных эпизодах. Качество состава не всегда играет решающую роль. Важнее, кто подойдёт к матчу с нужным настроем, покажет больше желания и будет принимать верные решения в нужные моменты. И удача. Для триумфа это необходимо», — цитирует Клоппа The Guardian.

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