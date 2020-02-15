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Клопп: не могу понять, почему «Ювентус» не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом

Клопп: не могу понять, почему «Ювентус» не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о главных претендентах на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Считал «Ювентус» фаворитом перед началом сезона, но, очевидно, я смотрю недостаточно итальянского футбола, потому что не могу понять, почему они не лидируют в Серии А с 10-очковым отрывом. У них самый большой состав, что я когда-либо видел. Игроки высокого уровня, это невероятно.

Состав «Баварии» тоже огромен, «ПСЖ» впечатляет, когда все футболисты в порядке. Нельзя списывать со счетов и «Барселону», и давайте не забывать про «Манчестер Сити», потому что Лига чемпионов будет одной из их главных целей. Понятия не имею, как далеко мы пройдём, но пока нет никакой нужды думать об этом, потому что прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на матче с «Атлетико», — цитирует Клоппа The Guardian.

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