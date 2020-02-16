Алдервейрелд в матче с «Астон Виллой» отметился голом в чужие ворота после гола в свои

В матче 26-го тура чемпионата Англии бирмингемская «Астон Вилла» играет с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм). Встреча проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживает матч арбитр Мартин Аткинсон. Ему ассистируют судьи на линиях Дэниел Кук и Стюарт Бёрт.

Счёт был открыт в начале матча. На девятой минуте мяч в свои ворота отправил бельгийский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд. В середине тайма бельгиец сравнял счёт, на этот раз поразив ворота соперника.

Видео гола Алдервейрелда можно посмотреть на «Чемпионате».

«Астон Вилла», набрав 25 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (37) — на 6-м месте.