Левандовски первым забил 40 голов в сезоне-2019/2020
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом, который в сезоне-2019/2020 стал автором 40 забитых мячей.
Форвард отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (в данный момент счёт 3:0, идёт 1-й тайм). Таким образом, на счету футболиста стало 36 голов за мюнхенский клуб и четыре — за сборную Польши.
Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 22 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 23 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с мюнхенским клубом действителен до лета 2023 года.
Флик: Левандовски — лучший центральный нападающий в мире
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