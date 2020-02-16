Левандовски первым забил 40 голов в сезоне-2019/2020

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом, который в сезоне-2019/2020 стал автором 40 забитых мячей.

Форвард отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (в данный момент счёт 3:0, идёт 1-й тайм). Таким образом, на счету футболиста стало 36 голов за мюнхенский клуб и четыре — за сборную Польши.

Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 22 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 23 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с мюнхенским клубом действителен до лета 2023 года.