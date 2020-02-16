«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави

Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави. Агенты предложили итальянца московскому клубу, но «Локомотив» в это окно может позволить себе только аренду любого игрока.
В то же время китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», которому принадлежат права на Эль-Шараави, не был готов отпустить нападающего в аренду. Китайский клуб рассматривает лишь вариант продажи футболиста.
За «Шанхай Шэньхуа» Эль-Шаарави провёл 10 матчей и забил 1 мяч. До переезда в Китай он выступал за «Дженоа», «Падову», «Милан», «Монако» и «Рому». За сборную Италии нападающий провёл 25 матчей и забил четыре мяча.
Текущий контракт форварда с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до лета 2022 года.
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