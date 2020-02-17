В Италии главный тренер ударил своего игрока после замены и был удалён. Видео

В Италии главный тренер футбольного клуба «Гросетто» ударил своего футболиста после замены и получил красную карточку. Этот эпизод произошёл во время матча итальянской серии D, в котором «Гросетто» принимал «Монтеросси».

На 75-й минуте главный тренер «Гросетто» Магрини принял решение поменять полузащитника Риккардо Кретеллу на Маттиа Раванелли. Кретеллу оказался недоволен заменой, после чего наставник клуба ударил футболиста по затылку.

Видео эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».

Главный арбитр, посоветовавшись с ассистентом, принял решение показать тренеру прямую красную карточку.

Сам матч завершился победой «Гросетто» со счётом 1:0. Победный гол в матче на 49-й минуте забил Филиппо Боккарди.