Умер экс-вратарь «МЮ» Грегг, спасший выживших в мюнхенской авиакатастрофе

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, спасший выживших в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, скончался в возрасте 87 лет, сообщает ВВС.

Грегг перешёл в манкунианский клуб в декабре 1957 года, став самым дорогим вратарём в мире. Менее чем через три месяца после своего дебюта на «Олд Траффорд» Грегг и его товарищи по команде возвращались в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Самолёт сделал остановку в Мюнхене для дозаправки, после чего разбился, совершая третью попытку взлёта. Из 44 человек выжил 21 (9 игроков «МЮ», главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров, 4 члена экипажа).

Грегг стал известен как «герой Мюнхена», спасший из-под обломков нескольких человек, включая маленького ребёнка и товарищей по команде Бобби Чарльтона и Джеки Бланчфлауэра.



Через две недели после той авиакатастрофы Грегг отстоял на ноль в матче «Манчестер Юнайтед» с «Шеффилд Уэнсдей» в Кубка Англии. Позднее на чемпионате мира 1958 года он был признан лучшим вратарём турнира.