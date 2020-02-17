Дель Пьеро: возможно, судьба Гвардиолы — возглавить «Ювентус»

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о нынешнем главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле и его возможном переходе в туринский клуб.
«В Италии уже ходят слухи, что многие игроки и тренер вскоре покинут клуб. Все думают, что «Ювентус» может приобрести кого-нибудь у них. Прошлым летом было много разговоров о переезде Гвардиолы в Турин, и сейчас также говорят об этом.
Любой клуб в мире хотел бы видеть Хосепа у себя в клубе, и я также хотел бы посмотреть на него в Италии. Он побеждал в Испании, Германии и Англии, и, возможно, его судьба — возглавить «Ювентус», — приводит слова Дель Пьеро Daily Mаil.
Напомним, «Манчестер Сити» был отстранён УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года за финансовые махинации.
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