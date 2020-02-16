Почеттино и Роджерс могут возглавить «Манчестер Сити» в случае ухода Гвардиолы

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и наставник «Лестер Сити» Брендан Роджерс могут сменить Хосепа Гвардиолу в «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, Гвардиола следующим летом рассмотрит вариант с уходом из клуба из-за двухлетнего отстранения «горожан» от еврокубков. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, УЕФА отстранил манкунианский клуб от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также наказал штрафом в размере € 30 млн за финансовые махинации. В период с 2012 по 2016 год «горожане» намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Ранее 47-летний аргентинский специалист работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

Контрактное соглашение Роджерса с «Лестером» рассчитано до 2025 года.