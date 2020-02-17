Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселоне» разрешили купить нападающего в связи с травмой Дембеле

«Барселоне» разрешили купить нападающего в связи с травмой Дембеле
Футбол / Испания 0

«Барселона» получила разрешение на приобретение нового нападающего вне трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

Медицинская комиссия Примеры установила, что форвард сине-гранатовых Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьёзных травм. Каталонцы получили право на осуществление сделки в ближайшие 15 дней.

Ранее «Барселона» также лишилась нападающего Луиса Суареса. Уругваец перенёс операцию на колене и вернётся в строй не раньше чем через три месяца.

«Барселона», набрав 52 очка в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве «Реал» (53).

«Похоже, Неймар вернётся». Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» в «Твиттере»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020