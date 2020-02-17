«Барселоне» разрешили купить нападающего в связи с травмой Дембеле
«Барселона» получила разрешение на приобретение нового нападающего вне трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.
Медицинская комиссия Примеры установила, что форвард сине-гранатовых Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьёзных травм. Каталонцы получили право на осуществление сделки в ближайшие 15 дней.
Ранее «Барселона» также лишилась нападающего Луиса Суареса. Уругваец перенёс операцию на колене и вернётся в строй не раньше чем через три месяца.
«Барселона», набрав 52 очка в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве «Реал» (53).
«Похоже, Неймар вернётся». Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» в «Твиттере»
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