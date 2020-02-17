«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

«Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о заключении контракта с компанией i3 Ventures для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.



Также каталонский клуб потребовал у испанских СМИ принести извинения и немедленно опубликовать опровержение данной информации. В противном случае «Барселона» пообещала обратиться в суд.



Ранее в СМИ сообщалось, что цель компании состояла в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Компания, с которой якобы заключался контракт, управляет 100 аккаунтами в «Tвиттере» и «Фейсбуке». Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

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