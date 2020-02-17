«Барселона» потратила €1 млн на поддержку имиджа Бартомеу и критику Месси и других игроков

«Барселона» наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях, сообщает Marca.

По информации источника, цель состоит в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров.

Компания, с которой заключался контракт, управляет 100 аккаунтами в «Tвиттере» и «Фейсбуке». Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль. Отмечается, что в сообщениях нападали на Месси за его задержку в подписании нового контракта, на Пике — за ситуацию с Кубком Дэвиса и на игроков в целом, обвиняя их в излишнем богатстве. Аккаунты атакующих в социальных сетях не являются официальными. Начало этих записей датируется 2017 годом.

«Барселона» подтверждает факт найма компании, услуги которой обошлись ей в € 1 млн, но отрицает осведомлённость о содержании этих сообщений. Сообщается, что оплата производилась по шести различным счетам.