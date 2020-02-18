Президент «Лацио»: все, кто не болеет за «Ювентус» или «Интер», поддерживают нас

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о реакции людей на победу команды в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:1).



«После матча со мной связались не только многие болельщики «Лацио», но и многие из тех, кто не болеет за наш клуб. Правда в том, что они просят нас прервать монополию «Ювентуса» и победить «Интер». Все, кто не болеет за «Ювентус» или «Интер», поддерживают нас.



Наибольшим удовольствием после воскресного матча были не сообщения и звонки, а момент, когда я вошёл в раздевалку. Я сразу увидел, как в мою сторону направляются пять или шесть игроков, и почувствовал адреналин. Они кричали: «Президент, вы видели это? Мы сделали то, что вы нам сказали. Вы видели?» Они орали как сумасшедшие, и они делают то, что мы им сказали», — цитирует Лотито Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

Клопп: прошу прощения у Сарри и Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз