Президент «Лацио»: все, кто не болеет за «Ювентус» или «Интер», поддерживают нас

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о реакции людей на победу команды в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:1).
«После матча со мной связались не только многие болельщики «Лацио», но и многие из тех, кто не болеет за наш клуб. Правда в том, что они просят нас прервать монополию «Ювентуса» и победить «Интер». Все, кто не болеет за «Ювентус» или «Интер», поддерживают нас.
Наибольшим удовольствием после воскресного матча были не сообщения и звонки, а момент, когда я вошёл в раздевалку. Я сразу увидел, как в мою сторону направляются пять или шесть игроков, и почувствовал адреналин. Они кричали: «Президент, вы видели это? Мы сделали то, что вы нам сказали. Вы видели?» Они орали как сумасшедшие, и они делают то, что мы им сказали», — цитирует Лотито Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.
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