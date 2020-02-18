«Барселона» интересовалась Мертенсом, но отказалась от его подписания

«Барселона» в зимнее трансферное окно проявляла интерес к бельгийскому нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу, но отказалась от его подписания, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб следил за форвардом, но его игра не убедила руководство. В связи с этим, «Барселона» не решилась покупать игрока, контракт которого с итальянским клубом истекает летом 2020 года. Бельгиец не может договориться с «Наполи» о продлении контракта. Футболист требует зарплату в размере € 7,5 млн в год, а «Наполи» предлагает не более € 4 млн.
Ранее сообщалось, что Мертенс входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала».
В этом сезоне 32-летний футболист провёл 19 матчей в чемпионате Италии, забил 6 мячей и стал автором 3 результативных передач.
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