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Голкипер «Химок» Лантратов перейдёт в «Сочи»

Голкипер «Химок» Лантратов перейдёт в «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Химок» Илья Лантратов перейдёт в «Сочи». 24-летний голкипер подпишет контракт с сочинским клубом до 2022 года.

Лантратов выступает в составе подмосковных «Химок» с 2019 года. Ранее голкипер играл за такие клубы, как московский «Локомотив», воронежский «Факел», калининградская «Балтика», ярославский «Шинник» и в других командах.

«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт 1 марта. Соперником сочинской команды станет тульский «Арсенал».

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