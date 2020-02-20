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Месси: был удивлён решением УЕФА по «Манчестер Сити». «ПСЖ» раньше заплатил только штраф

Месси: был удивлён решением УЕФА по «Манчестер Сити». «ПСЖ» раньше заплатил только штраф
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два года за финансовые махинации.

«Меня очень удивила эта новость, поскольку никто не думал, что такое возможно. «ПСЖ» раньше заплатил только штраф, но я точно не помню, как всё было. Будет странно, если «Манчестер Сити» в итоге не будет играть в Лиге чемпионов, учитывая уровень их футболистов и деньги, какие тратит клуб.

Стоит ли «Барселоне» попытаться купить Серхио Агуэро, если он захочет покинуть «Сити»? Не знаю, что будет в такой ситуации. Но если команда не будет участвовать в Лиге чемпионов, многие игроки могут задуматься об уходе. Это очень привлекательный турнир, и два года без него могут сказаться на клубе», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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